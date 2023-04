Die Erdgeschichte ist nicht langweilig, sie ist ein großer Wandteppich aus hunderten von Comic-Bildern vom Urknall bis heute. In der Völklinger Hütte kann man daran vorbeilaufen und staunen.

Das erste Bild der Ausstellung mit Comickunst von Jens Harder ist das größte: Es zeigt den Urknall, ein gezeichneter Stern mit vielen Funken in einem großen weißen Kreis, der begrenzt wird wie ein See von einem Strand, der wiederum von einer diffusen Masse als Weltraum umrahmt wird. Alles ist gezeichnet und dann einfarbig in matten Farben koloriert. Mit der üblichen schreienden Welt knallbunter Comics mit Sprechblasen hat dies nichts gemein.

Selbstporträt des Comiczeichners. Foto: Jens Harder

Harders Zeichnungen erinnern eher an feingliedrige Radierungen, und mehr als eine erklärende Textzeile pro Blatt gibt es auch nicht. Doch wenn man sich an Jens Harders Comic-Stil gewöhnt hat mit den sorgsamen schwarzen Konturen und den etwas schroffen, aber detailreichen Linien, dann ist man gefangen in seiner Welt.

Wandfries mit 150 Panels

Diese Welt, ausgebreitet in der 1000 Quadratmeter großen Erzhalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, besteht aus Panels – so nennt man die einzelnen Bilder auf einer Comic-Seite. Bis zu zehn Panels malt der schon mehrfach ausgezeichnete Berliner Jens Harder auf jedes der Din- A2-großen Blätter. Zu sehen sind etwa 150 Panels für 14 Milliarden Jahre Erdgeschichte (wer gerne sucht: eins hat ein eingearbeitetes Relief, so etwas geht im Buch nicht) plus 70 originale Bleistiftzeichnungen, die den Comics vorangingen.

Blickfang: Der Eingang zur Erzhalle ist schon mit überdimensionalen Comicmotiven von Jens Harder geschmückt. Foto: Andrea Dittgen

Trotzdem ist es eine sehr reduzierte Bilderflut – und eine nicht immer chronologische. Denn wenn Harder thematisch die Entwicklung der Waffen aufzeigt, vom Keil angefangen, dann ist unter dem Keil auch James Bond mit seinem Revolver zu sehen und die Atombombe. Es sind Bilder, die jeder kennt, deshalb ist auch der Zugang so leicht.

Vom Keil zu James Bond

Zwar bewegt sich die Ausstellung brav in den lateinisch bezeichneten Erdzeitaltern langsam bis zur Neuzeit, aber da Harder rückblickend vorgeht, kann er eben auch ein Szenenbild aus einem James-Bond-Film, einem Rambo-Film und den bekannten Atompilz, einbauen, auch wenn es um mehr als 300.000 Jahre vor unserer Zeit auf dieser Seite mit den Waffen geht.

Doppelseite aus dem Buch über die Neuzeit »Beta ... civilisations«, 2014 Foto: Jens Harder, Carlsen Verlag Hamburg 2014

Die Ausstellung ist eine extrem gekürzte Version von Harders Weltgeschichte, die sich inzwischen auf drei dicken, schweren Comic-Büchern mit je 368 Seiten ausbreitet. Harders große Leistung ist die Zusammenstellung. Die Bilder hat er nicht erfunden, die gab es alle vorher schon irgendwo (in den Büchern listet er seine Quellen auf): gedruckt, als Foto, als Gemälde, als Symbol, als Filmszene.

Neue Zusammenhänge

Harder zeichnet sie ab, koloriert sie und stellt durch die Kombination der Bilder neue Zusammenhänge her. Auslöser für ihn war, dass er kein Buch gefunden hat, das die Erd- und Menschengeschichte so umfassend darstellt, wie er sich das wünschte. „Da hab’ ich selber ein Buch gemacht.“ Daraus wurden inzwischen drei Bücher.

Ein Teil siner Foto: Andrea Dittgen

Durch das Buch entstand auch die Idee zur Ausstellung. Hüttendirektor Ralf Beil hörte eine Besprechung des vorerst letzten Buchs „Beta Volume II“ im Radio. „Dann habe ich mir das Buch gekauft, fand es stark – und es war ein Raum frei, so konnten wir das hier kostengünstig machen. Die Ausstellung passt in das Jubiläum 150 Jahre Völklinger Hütte rein – mit dem planetarischen Blick, den wir heute auf die Erde werfen sollten“, erklärt er.

Die Zukunft im Blick

Vergrößert auf dem Wandfries in der großen Halle mit den dicken Stahlbalken wirken die kunstvollen Comics natürlich noch besser als im Buch.

Sie sind ein wunderbarer Versuch, Geschichte, auf eine neue faszinierende Weise dazustellen, zu der alt und jung Zugang findet. Als Harder, geboren 1970 in Weißwasser, vor 13 Jahren seinen ersten Band („Alpha“) zum Thema veröffentlichte, war seine Art, mit Bildzitaten umzugehen, noch neu: Er nahm bekannte Motive, zeichnete sie nach und kombinierte sie zu neuen Sequenzen. Heute gestalten auf diese Weise KI-basierte Werkzeuge Collagen. Das wird er bestimmt im vierten Band thematisieren, der sich mit der Zukunft befasst.

Die Ausstellung

„Jens Harder: The Story of Planet A – 14 Milliarden Jahre Erdgeschichte im Comic“, Drucke, Zeichnungen, Objekte, Völklinger Hütte, bis 26. November, täglich 10 bis19 Uhr.