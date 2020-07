Am Donnerstag, 23. Juli, 20 Uhr, sind gefühlvolle Balladen in der Reihe „Kultur im Museum“ an der Gustavsburg in Jägersburg mit der Saarbrücker Sängerin Jennifer Waack zu hören. Sie singt Deutsches wie „Über sieben Brücken musst du gehen“ von Karat und „Hör auf einen Bauch“ von Sarah Connor, aber auch Englisches wie „Hero“ von Mariah Cary . Waack war Background-Sängerin für Dante Thomas, Fools Garden und Kate Ryan und zuletzt mit der Band Glasperlenspiel auf Tour. Aktuell ist sie auf dem neuen Album von Guildo Horn zu hören. 2018 trat sie bereits mit Pietro Ramaglia in der Gustavsburg auf. Karten für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, Familien 20 Euro, gibt es bei Ticket regional.