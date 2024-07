Nach dem großen Erfolg mit der deutschen Mixed-Staffel über 4x100 Meter Freistil am Mittwoch, die bei den Junioren-Europameisterschaften in Litauen hinter Italien die Silbermedaille gewonnen hatte, lief es am Donnerstag nicht so gut für den Zweibrücker Schwimmer Michael Raje.

Am Morgen hatte sich der 18-Jährige im Vorlauf über 50 Meter Freistil in 22,89 Sekunden als Neunter für das Halbfinale am Abend qualifiziert. Am schnellsten war hier der Italiener Lorenzo Ballarati in 22,31 Sekunden. Im zweiten Halbfinale konnte der Mittelbacher dann aber nicht ins Finale schwimmen. 22,91 Sekunden auf Rang zehn reichten nicht für einen Platz unter den besten acht, dazu fehlten ihm knapp zwei Zehntel. In Rajes Halbfinallauf war erneut Ballarati (22,37 sec) am schnellsten.

Im Vorlauf über 100 Meter Delfin hatte sich Raje in 54,32 Sekunden als 17. fürs Halbfinale qualifiziert. Dort steigerte er sich zwar auf 53,96 Sekunden, aber auch das reichte nicht für den Finallauf am Freitag. Hier war der Franzose Ethan Dumesnil in 52,38 Sekunden am schnellsten.

Am Mittwoch hatte Raje mit der deutschen Mixed-Staffel (mit Julian Koch, Lisa Seidel und Julianna Dora Bocska) die Silbermedaille über 4x100 Meter Freistil (3:28,83 min) gewonnen. Sein Zweibrücker Vereinskollege Lukas Fritzke (17) hatte im Finale über 200 Meter Freistil den achten Rang (1:49,99 min) belegt.