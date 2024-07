Der Mittelbacher Michael Raje hat am Mittwochabend mit der deutschen Mixed-Staffel über 4x100 Meter Freistil bei den Junioren-Europameisterschaften die Silbermedaille gewonnen. Sein 17-jähriger Vereinskollege Lukas Fritzke zeigte im litauischen Vilnius eine prima Leistung im Finale über 200 Meter Freistil, wo er als Achter anschlug.

Wie bereits am ersten JEM-Tag bei der Männer-Freistilstaffel über 4x100 Meter kam der 18-jährige Raje auch diesmal im Vorlauf am Mittwochmorgen noch nicht zum Einsatz. Da schwammen Noah Schotz, Jonathan Samuel Turck, Seline Müller und Jette Lenz das deutsche gemischte Freistil-Quartett in 3:35,06 Minuten auf Platz acht als letzte Mannschaft ins Finale. Da wurde die Staffel dann komplett ausgetauscht. Hier ging Raje als Startschwimmer in 49,50 Sekunden die Strecke wieder klasse an, Julian Koch, Lisa Seidel und Julianna Dora Bocska brachten die Silbermedaille dann in 3:28,83 Minuten nach Hause. Das war über sechs Sekunden schneller als am Morgen. Aber auch die siegreichen Italiener waren im Finale drei Sekunden schneller unterwegs, die letzte schlug nach 3:28,34 Minuten an. Dritter wurde die französische Staffel (3:29,11).

Das große JEM-Ziel von Lukas Fritzke war es, diesmal das Finale über 200 Meter Freistil zu erreichen, das er im Vorjahr noch verpasst hatte. Das hat der Schützling von Saar-Landestrainer Jan Wolfgarten am Dienstag geschafft. Im Endlauf am Mittwochabend landete er mit 1:49,99 Minute auf Rang acht. Er hatte eigentlich sogar seine Bestmarke (1:49,8) knacken oder gar eine „1,49:tief“ schwimmen wollen, das klappte allerdings nicht ganz. Aber der viertplatzierte Italiener Filippo Bertoni (1:49,15) war von der Zeit her gar nicht so weit weg. Unangefochtener Sieger und damit Junioren-Europameister wurde hier der Litauer Kristupas Trepocka, der nach 1:47,74 Minute anschlug.

Während Fritzke jetzt erst mal einige Tage Pause hat, stehen am Donnerstag für Raje die 50 Meter Freistil auf dem Programm. Da muss er dann auch im Vorlauf auf jeden Fall ran.