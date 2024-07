Der eine schwamm am ersten Tag gleich ein Finale, der andere hat sich für eines an Tag zwei der Junioren-Europameisterschaften qualifiziert.

Die beiden Zweibrücker Schwimmer Lukas Fritzke und Michael Raje sind am Dienstag gut in die Junioren-Europameisterschaften (JEM) in der litauischen Hauptstadt Vilnius gestartet. Fritzke qualifizierte sich wie erhofft für ein Kraulfinale, Raje landete mit der deutschen Freistilstaffel der Männer auf Platz fünf.

Bei der JEM im Vorjahr in Belgrad hatte der heute 17-jährige Lukas Fritzke das Finale über 200 Meter Freistil noch haarscharf verpasst. Das hatte ihn mächtig gewurmt. Am Dienstagmorgen, bei den ersten Wettkämpfen in Litauen im Baltikum, das eine Stunde vor der mitteleuropäischen Zeit liegt, qualifizierte sich der Schüler des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums in 1:50,59 Minute als Achter erstmal fürs Halbfinale. Dort schwamm er am Abend mit 1:49,92 Minute nah an seine Bestmarke (1:49,8) heran und steht damit als Siebtschnellster im Finale am Mittwoch. Schnellster war der Litauer Kristopas Trepocka (1:48,59).

Männerstaffel verpasst Bronze um zwei Zehntel

Michael Raje (18) kam am Abend im Finale der 4x100 Meter Freistilstaffel der deutschen Männer zum Einsatz, die sich als Sechste des Vorlaufes in 3:22,66 Minuten (noch ohne Raje) dafür qualifiziert hatte. Der Mittelbacher ging als Startschwimmer ins Wasser und übergab nach 49,31 Sekunden an Julian Koch. Die Männer konnten es aber den deutschen Frauen nicht nachmachen, die kurz zuvor über die gleiche Strecke die Bronzemedaille gewonnen hatten. Sascha Macht und Jonathan Samuel Turck schwammen die Staffel in 3:19,69 Minuten auf Platz fünf. Auf die drittplatzierten Briten fehlten zwei Zehntel. Es siegte Italien (3:17,04).