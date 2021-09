Die Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau) hat 2020 einen Jahresüberschuss von knapp 920.000 Euro erzielt. 575.000 Euro werden an die Gesellschafter ausgeschüttet, die Stadt und die Stadtwerke Service GmbH. Der Rest geht in die Bauerneuerungsrücklage, die Ende des Jahres 38,4 Millionen Euro erreicht hatte.

Der Hauptausschuss wird sich am Mittwoch – ab 17 Uhr im Ratssaal – mit dem Jahresabschluss der Gewobau beschäftigen. Nach Juni 1948 hatte die städtische Tochter 2528 ihrer insgesamt 3009 Wohnungen errichtet. Sie sind im Jahresabschluss mit einem Wert von fast 46 Millionen Euro bilanziert. Die in den 50er, 60er und 70er Jahren errichteten Gebäude will die Gewobau in den nächsten Jahren modernisieren. Im vergangenen Jahr hat sie dafür 1,8 Millionen Euro investiert, knapp 100.000 mehr flossen in den Neubau des Verwaltungssitzes in der Hauptstraße 8. Bei den Geschäftsbauten investierte die städtische Tochter 2020 gut 1,1 Millionen Euro – 967.000 in den Fasaneriekomplex und 173.000 in den neuen OP-Trakt der Villa Ipser. Baureife Grundstücke besitzt die Gewobau in einer Größenordnung von fast 20.000 Quadratmetern.

Für die Hausbewirtschaftung – hauptsächlich Betriebs- und Instandhaltungskosten – musste die Gewobau vergangenes Jahr 7,5 Millionen Euro aufwenden. Auf der anderen Seite nahm sie 17,1 Millionen Euro ein. Zwölf Millionen durch Mieten und Zuschüsse, 4,9 Millionen aus Gebühren und Umlagen.

Etwa jeder zehnte Mieter, etwas mehr als ein Jahr zuvor, war 2020 aus seiner Gewobau-Wohnung ausgezogen. Die Hauptgründe dafür waren: Tod des Mieters, Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim, zu kleine oder zu große Wohnung, Zusammenzug mit dem Partner. Die Leerstandsquote erhöhte sich zum Jahresende 2020 auf 7,0 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 5,5 Prozent. Allein in der Canada-Siedlung waren 50 der 260 Wohneinheiten nicht vermietet und standen leer. Die monatliche Kaltmiete für eine Gewobau-Wohnung betrug durchschnittlich 4,46 Euro pro Quadratmeter, 25 Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Gewobau beschäftigt insgesamt 61 Personen, 45 in Vollzeit und 16 in Teilzeit.