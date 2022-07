Jetzt muss sich ein ohnehin schon polizeibekannter Mann noch wegen sechs weiterer Straftaten verantworten, die er innerhalb von 16 Stunden zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag, 7. Juli, in Zweibrücken begangen haben soll. Wie die Polizei meldet, wurde der 25-Jährige am späten Mittwochabend in einem Hotel ertappt, als er zwei Handys von Angestellten und eine Packung mit 50 Zigaretten stahl. Zwar machte er sich aus dem Staub, doch man habe ihn schnell identifiziert. Zunächst habe ihn die Polizei in seiner Wohnung nicht angetroffen. Dies sei jedoch am Donnerstagmorgen gelungen. Bei der vom Richter angeordneten Durchsuchung seiner Bleibe hätten die Beamten allerlei Diebesgut gefunden: neben den beiden Handys aus dem Hotel zwei Pakete mit 3D-Drucker-Patronen, zudem ein Mountainbike und die Zulassung eines Autos, das einem Zweibrücker Gewerbebetrieb gehört. Weil der 25-Jährige eine Feinwaage mit Marihuana-Anhaftungen im Haus hatte, läuft jetzt auch noch ein Verfahren wegen Drogenverstoßes. Der junge Mann habe alles zugegeben – was ihn nicht daran abhielt, sich später am Donnerstag beim Diebstahl von 80 Cent aus einem unverschlossenen Auto erwischen zu lassen. Dessen Besitzer hielt den 25-Jährigen fest und übergab ihn der Polizei.