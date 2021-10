Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 14. Oktober, in der Elversberger Straße in Spiesen (Kreis Neunkirchen) ereignet. Direkt an der Grenze der beiden Orte Spiesen und Elversberg kam es beim Abbiegen zum Zusammenprall eines Autos mit einem Kleinbus. Der Bus kippte um und prallte gegen ausgestellte Fahrzeuge eines Autohauses, riss dazu noch eine Werbetafel um und blieb dann auf der Seite liegen. Die Polizei Neunkirchen erklärte, dass zwei Personen verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Befreiung der beiden Unfallopfer aus ihren Fahrzeugen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei haben die vergleichsweise leicht Verletzten „noch Glück gehabt“. Der Sachschaden ist erheblich: Die zwei Unfallfahrzeuge gelten nun als Totalschaden, weitere Autos wurden beschädigt. Die Ortsdurchfahrt Spiesen wurde in der Elversberger Straße voll gesperrt.