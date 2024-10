Der Zweibrücker Autor Wolfgang Ohler stellt am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Saalbau in Homburg sein 2023 erschienenes Buch „Kriegspfad – Jean Jacques in Amerika“ vor. Es handelt sich um die zweite Lesung des 81-Jährigen aus diesem Roman in dem Kulturzentrum in der Oberen Allee.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises Saar-Pfalz und des Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarland und findet im Rahmen einer Reihe zum 275. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe statt.

Was Goethe mit dem Kriegspfad von Jean Jacques zu tun hat, beantwortet eingangs Klaus Friedrich, Homburger Kenner von historischen Ereignissen, die Zweibrücken, die Saarpfalz und die heutigen USA verbinden.