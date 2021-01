„Wenn das Publikum nicht ins Konzert gehen kann, muss das Konzert zum Publikum kommen.“ Das dachten sich auch Sonja Mäß und ihre Kollegen vom Pirmasenser Kulturamt. So wird heute in Pirmasens erstmals ein Jazz-Konzert per Livestream aus der Festhalle übertragen.

Bestreiten wird die Veranstaltung die Split Point Group um den Pirmasenser Pianisten Bernd Adler. Mit dem dem Zweibrücker Thomas Girard am Saxofon, die beiden Saarbrücker Sebastian Krause am Kontrabass, Pia Oestreich am Schlagzeug sowie Sabine Erdmann werden Musiker aus der Region unterstützt. Die eigentlich sechsköpfige Band – der Saarbrücker Gitarrist Martin Frick kann beim Livestream nicht dabei sein – lernten sich bei Jazz-Workshops und über den Saarbrücker Jazzpianisten Christoph Mudrich (1960-2019) kennen. Vor etwa zwei Jahren formierten sie sich zu einem festen Ensemble. Zuletzt war die Band im August vergangenen Jahres in der Reihe „Sommerintermezzo“ auf dem Pirmasenser Joseph-Krekeler-Platz zu hören.

Für den Livestream am Freitag hat sich die Split Point Group ganz dem „Great American Songbook“ verschrieben, Stücken, die ursprünglich für Filme und Musicals komponiert wurden und inzwischen im Jazz zum Standardrepertoire gehören. Geprobt hat die Band über die App Jamkazam, eine Plattform, die es Musikern erlaubt, live miteinander zu spielen.

Das Konzert richtet sich hauptsächlich an das regionale Publikum. „Schließlich soll die Kultur weiterhin erlebbar bleiben“, erklärt Mäß.

Info

Freitag, 22. Januar, 19.30 Uhr, Livestream