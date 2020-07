Ein Opfer des Coronavirus’ ist auch das 30. WND Jazzfestival im September im St. Wendeler Saalbau geworden. Da nahezu das komplette Programm in den September 2021 verschoben werden kann, ist bei den Veranstaltern die Hoffnung groß, das Jubiläumsfestival im nächsten Jahr unter angemessenen Bedingungen feiern zu können. Die Termine stehen schon fest: Freitag, 10. September, sowie 17. bis 19. September (Freitag bis Sonntag) im Kurhaus Harschberg und im Saalbau St. Wendel. Am 10. September spielt zum Prolog im Kurhaus Harschberg das Jakob Manz Projekt, eine Woche später Younee Solo und das Sextett Hildegard lernt fliegen, am Samstag, 18. September, Marco Mezquida und Ravel’s Dreams sowie Nguyên Lê mit Overseas. Zum Abschluss am Sonntag, 19. September, heißt es ab 11 Uhr „Jazz for Kids“ und ab 18 Uhr „Swing – Swing – Swing“ mit dem Grammophoniacs. Das Finale an dem Tag bestreitet das österreichische Sextett „Marina & The Kats“. Weitere Infos: wndjazz.de.