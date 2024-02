Eine Collage aus Jazz, Blues, Folk, Americana, Singer-Songwriter und World Music erwartet das Publikum beim zweiten Konzert der Jazz-Freunde Dahn am Sonntag. Christian Frentzen gastiert im Alten E-Werk mit seinem Band-Projekt Second Encounter.

Zur Jazz-Matinee am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr wird ein alter Bekannter bei den Jazz-Freunden Dahn erwartet, denn der Kölner Keyboarder und Komponist Christian Frentzen stand schon einmal im November 2022 im Alten E-Werk auf der Bühne – damals mit dem Rüdiger Baldauf Quartett. Diesmal kommt der Musiker, um seine aktuelle CD „Second Encounter“ zu präsentieren. Aber nicht allein.

Für sein „Second Encounter“-Projekt konnte Frentzen namhafte Musiker gewinnen. Zusammen mit dem Kölner Gitarristen Norbert Scholly (Preisträger bei der European Jazz Competition und beim Jazz Art-Festival NRW), dem Drummer Moritz Müller aus Würzburg, der zur Studioband der Sat1-Show „Let the Music Play“ gehört und Schlagzeuger der Heavytones ist, sowie dem Berliner Thomas Stieger am Bass, der in der Wolfgang Haffner Magic Band spielt und Bassist bei Sarah Connor ist, präsentiert Christian Frentzen im Dahner Jazz-Club sein neues Album.

Leicht und souverän

„Second Encounter ist wie eine Playlist, auf der alle meine Lieblingseinflüsse zu finden sind“, beschreibt Frentzen sein Album. Was er damit meint, werde gleich schon beim ersten Hören deutlich, finden die Jazz-Freunde. Mit einer Leichtigkeit, die von großer Souveränität und künstlerischer Reife zeuge, verbinde der Musiker Jazz mit Blues, Folk, Americana, Singer-Songwriter und World Music zu einer Collage.

„Christian Frentzen gelinge es auf seinem zweiten Album, was nur wenige schaffen: die Verschmelzung verschiedenster Einflüsse, die auf den ersten Blick gegensätzlicher kaum sein könnten“, bringt es Vereinsvorsitzender Holger Ryseck auf den Punkt. „Second Encounter“ sei eine Begegnung mit einem Künstler, der seine Stimme als Komponist und Pianist gefunden habe und sie virtuos sprechen lasse, um seiner vielschichtigen Inspiration Ausdruck zu verleihen. „Second Encounter“ will aber nicht bloß an das Erstlingswerk „First Encounter“ anknüpfen, betont der Künstler, sondern noch viel mehr Facetten seines künstlerischen Tuns aufzeigen.

Gefragter Musiker und Produzent

Schon während seines Studiums in Düsseldorf spielte Frentzen als Keyboarder in zahlreichen Bands und war mit Marla Glen, Szenario und Big Gee on Tour. Neben Engagements am Theater Bonn – im Musical „Snowhite“ – machte er sich einen Namen als Jazzmusiker. So erhielt Frentzen 2007 den WDR-Nachwuchs-Jazzpreis, belegte 2008 den ersten Platz beim Landesorchesterwettbewerb und bekam 2011 den Steinway Förderpreis im Bereich Jazz Solopiano. Daneben arbeitet der Musiker als Produzent für Remixe anderer Künstler und für Vintage-Keyboard-Samples unter dem eigenen Label Cfrentzen.

Christian Frentzen ist neben seinen Solo-Projekten und Auftritten mit Till Brönner, Max Mutzke, Rüdiger Baldauf und Teddy Teclebrhan ein gefragter Sideman der Jazz-Szene, dem es gelingt, stilsicher verschiedene Welten miteinander zu verbinden.

Info

Karten gibt es nur an der Abendkasse. Reservierungen sind nicht möglich.