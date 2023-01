Mit einem Mix aus Jazz und Klassik beginnt die Mozartgesellschaft das Jahr 2023: „Jazz à la française“ heißt es am 15. Januar in der Festhalle mit dem Donié-Trio und Thomas Girard.

„Die Mozartgesellschaft wollte für ihr kleines Neujahrskonzert ein Programm mit Jazz à la française“, erzählt der Zweibrücker Saxofonist Thomas Girard. Der 64-Jährige erläutert auch gleich, was damit gemeint ist: „Inventionen von Bach im Stil von Jacques Loussier“. Die Älteren wissen sofort Bescheid. 1959 begann der französische Pianist Jacques Loussier (1934-1999), Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach zu verjazzen.

Das Donié-Trio – bestehend aus dem Pianisten Hemmi Donié (Birkenfeld), dem Bassisten Thomas Thiel (Saarbrücken) und dem Schlagzeuger Thomas Thiel (Überherrn) – hat solche Bachstücke schon länger im Programm, anfangs zusammen mit dem saarländischen Geiger Wolfgang Mertes, seit 2017 mit dem Zweibrücker Saxofonisten und Flötisten Thomas Girard. Die vier nehmen sich bekannte Melodien von Bach, spielen sie kurz an und improvisieren dann - was über das herausgeht, was Louissier machte, denn der blieb doch recht nah an den Bachnoten.

Zugfahrt in den Anden

Doch keine Angst, bei dem Quartett, dass am Sonntag, 18. Januar, um 18 Uhr im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle auftritt, bleibt der leichtfüßige, swingende Charakter zum Mitwippen erhalten. In den zwei Sets kommen aber auch andere klassische Meister zum Zuge wie der Brasilianer Heitor Villa-Lobos (1887-1956). Von ihm steht die Toccata „Little Train of the Caipira“ auf dem Programm, „sie beschreibt sie eine Zugfahrt in den Anden“, so Girard.

Dazu kommen Stücke der US-Formation Yellowjackets, die in den 80er und 90er Jahren mit elektronisch geprägtem Jazzrock bekannt wurde. Donié hat einige ihrer Kompositionen bearbeitet, wodurch sie nun ganz anders klingen. Dafür sorgt vor allem Thomas Girard, denn er bietet gleich vier verschiedene Klangfarben, je nachdem, ob er Tenor-, Alt-, Sopransaxofon oder Querflöte spielt. Eine Kostprobe von ihm kann man auf Youtube sehen und hören, da spielt er zusätzlich noch Baritonsaxofon, quasi im Quintett mit sich selbst als Projekt des Corona-Förderprogramms „Im Fokus - 6 Punkte für die Kultur des Landes Rheinland-Pfalz“.

Arbeitsreiche Woche

Apropos Rheinland-Pfalz: Nach Zweibrücken kam Girard 1998 eher durch Zufall: Der geborene Münchner, der in Salzburg aufgewachsen ist und in Graz Musik studierte, kam nach Stationen in Berlin und Paris ins Saarland, weil ihn aus dem Saarland immer wieder Jazzmusiker für Auftritte kontaktiert haben. So zog er nach Saarbrücken - und weil er dort keinen Probenraum fand – nach Zweibrücken, erzählt er. Das mit dem Proberaum hat sich inzwischen erledigt, er hat nun ein Haus hier, unterrichtet an der Musikwerkstatt, seiner Musikschule, und an der städtischen Musikschule in Neunkirchen. Das Zweibrücker Konzert ist das dritte und letzte seiner arbeitsreichsten Woche seit Corona: am Mittwoch spielte er in der Homburger Stadtkirche im Duo mit Organist Stefan Ulrich, dann zur Eröffnung einer Augenklinik in Völklingen - und am Sonntag bei der Mozartgesellschaft.

Seine Mitspieler haben eins gemeinsam: sie studierten alle an der Musikhochschule des Saarlandes. Hemmi Donié arbeitete als Leiter von Bigbands mit Caterina Valente, Al Martino, Alice und Ellen Kessler, Jennifer Rush und spielt als Pianist in Formationen vom Jazztrio bis zum Sinfonieorchester. Thomas Thiel ist häufiger Gast im Saarländischen Staatsorchester und als Kontrabassist, Gitarrist und Komponist in Kammermusik- und Jazzprojekten aktiv. Rolf Seel lehrte an der Saar-Uni und ist Mitglied diverser Jazzformationen.

Karten

Karten gibt es im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871451, bei ticket-regional.de und an der Tageskasse.