Die japanische Trommlergruppe Kokubu sollte mit ihrer Show „Into the Light“ am 26. März 2020 in die Zweibrücker Festhalle kommen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Nun steht der Nachholtermin fest: 10. März 2022. Das teilt der Veranstalter Mirco Live mit. Das 17-köpfige Ensemble aus Osaka um Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama tritt in wechselnden Gruppierungen und mit unterschiedlich großer Röhrentrommeln aus. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.