Mit einer Monatsmitteltemperatur von 2,5 Grad war der Januar zu warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 68 Litern Regen pro Quadratmeter war es normal nass. Die Sonne schien für 56 Stunden, auch das entsprach dem Durchschnitt.

Mit Hoch Christine wurde am 1. Januar mit 13 Grad die Monatshöchsttemperatur verzeichnet. Dazu schien die Sonne, von Winter keine Spur. An den Folgetagen blieb es bei frostfreien Nächten auch tagsüber über zehn Grad mild. Dazu regnete es bis zum 4. ergiebig, dank des Tiefs Annette.

Im Anschluss wurde es deutlich kälter, am 10. wurde nach morgendlichen minus zwei Grad tagsüber nur noch knapp ein Grad gemessen. Am 7. bildete sich morgens kurzzeitig eine ein Zentimeter dünne Schneedecke. Das Wetter war sehr wechselhaft, mal überwog Hochdruckeinfluss mit etwas Sonnenschein, mal Tiefdruckeinfluss mit Regen und Schneeregen wie etwa am 8. Januar.

Vom 11. bis 15. regierten die Hochs Bernhard und Carlos. Die Wolken lösten sich auf, nachts stellte sich Frost bis minus drei Grad ein, und die Sonne schien täglich bis zu acht Stunden, etwa am 14. Je nach Sonnenscheindauer wurden zwischen zwei Grad am 15. und acht Grad am 14. erreicht.

Vom 16. bis 21. war es durchwachsen. Mal gab es etwas Regen oder Schneeregen, mal kurze sonnige Momente. Nachts gab es leichten Frost bis minus zwei Grad, tagsüber wurden bis zu sechs Grad erreicht, so am 18. Januar. Der 22. und 23. verliefen bedeckt, jedoch trocken und mild. Hoch Erik sorgte am 24. für einen wolkenlosen Tag mit sieben Sonnenstunden.

Am 25. und 26. hielt sich ganztags Nebel, am 25. wurde mit minus dreieinhalb Grad die Monatstiefsttemperatur gemessen, tagsüber blieb es dauerfrostig. Dazu gab es am 26. etwas gefrierenden Nieselregen, der vor allem in höheren Lagen für Glätte sorgte. Ab dem 27. blieb es bis einschließlich Monatsende durchwachsen. Mal gab es etwas Regen oder Nieselregen, vor allem am 30. zeigte sich auch die Sonne.

Insgesamt blieb es zu warm für die Jahreszeit. Der Januar 2021 war mit einer Monatsmitteltemperatur von eineinhalb Grad kälter. Nachts kühlte es vor einem Jahr bis auf fast minus neun Grad ab. Größere Mengen des Gesamtniederschlags fielen als Schnee, deshalb hielt sich an 16 Tagen eine Schneedecke, in der Spitze mit bis zu 14 Zentimetern.