Höhepunkt der Riedelberger Kerb war die Kerwerede, die Janine Haller und Julian Winkler am Sonntag vom Dach der Tischtennishalle herab hielten. Unter den Themen waren die Fahrkünste einer jungen Riedelbergerin und eine Party im Sommer, die trotz vieler alkoholischer Desinfektionsmittel zum Corona-Hotspot wurde. Auch das Vereinsheim des Tischtennisclubs kam zur Sprache: „In Riedelberg gebbts jo ah schunn keh Kneip, weshalb nur es Vereinsheim übrig bleibt.“ Der Blitzeinschlag mit Großbrand in einem Haus in der Zollhausstraße kam ebenfalls in der Kerwerede vor etwa 100 Zuhörern vor. Neben allerlei Treiben mit Musik im Dorfgemeinschaftshaus und dem Heringsessen in der TTC-Halle wurde die Riedelberger Kerb auch mit einem kleinen Kinderkarussell nebst Süßigkeitenstand vor dem Dorfgemeinschaftshaus mit Leben erfüllt.