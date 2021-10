Die Bauarbeiten am Schwarzbach dauern fünf Monate länger als vorgesehen und damit auch die Sperrung der Jakob-Leyser-Straße zwischen Wichernhaus und Kaiserstraße. Ein Problem ist das für Bewohner des Altenheims, die nicht gut zu Fuß sind.

Das Teilstück der Jakob-Leyser-Straße ist seit Mai wegen Uferarbeiten am Schwarzbach gesperrt. Die Arbeiten sollten Ende August beendet werden, doch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. „Die Baufirma hat mitgeteilt, dass sich die Bauzeit voraussichtlich bis Ende Januar 2022 verlängert“, teilte Claudia Thies vom Bauamt diese Woche auf Anfrage mit.

Am Schwarzbachufer wird die seit Jahren marode Spundwand saniert, um zu verhindern, dass die Böschung abrutscht und um an der Schillerstraße liegende Grundstücke vor Hochwasser zu schützen. Betroffen sind die Grundstücke eins bis fünf der Schillerstraße. Weil sich auf diesen Risse gebildet haben, verzögern sich laut Thies die Bauarbeiten.

Rollstuhlfahrer kommen schlechter in die Innenstadt

Das hat auch Auswirkungen auf Bewohner des Altenheims. Leserin Silvia Kämmer schildert Folgendes: Ihre Mutter sei gerade im Wichernhaus in Kurzzeitpflege. Am Wochenende sei sie mit der Mutter, die zurzeit im Rollstuhl sitzt, draußen gewesen. „Leider konnten wir uns nur am Rand des Schwarzbachs beziehungsweise entlang des Wichernhauses und dann Richtung Schwarzbach oder Richtung Bahnhof bewegen.“ Vom Wichernhaus aus gesehen, gebe es rechts neben der Baustelle zwar einen Fußgängerweg in Richtung Kaiserstraße. „Aber dort ist vor allem das erste Stück so uneben, dass ich mich das mit dem Rollstuhl nicht getraut habe“, schreibt Silvia Kämmer, und: „Schade, wir wären sonst ruckzuck in der Fußgängerzone gewesen.“

Stadt will sich des Problems annehmen

Ob die Stadt nicht helfen könne, den Weg zur Innenstadt für Heimbewohner zu ebnen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, etwa mit einer Rampe am Bordstein, fragt Silvia Kämmer. Jens John, der Pressesprecher der Stadt, sagte zu, sich darum zu kümmern, dass das Bauamt die Unebenheit ausgleicht.