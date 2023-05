Der Zweibrücker Pfingstmarkt war aus Sicht der Polizei eine ruhige Veranstaltung. Es gibt eine besonders erfreuliche Nachricht, aber auch eine Sache, die auf Kritik stößt.

Für die Zweibrücker Polizei sei der 100. Turnerjahrmarkt übers Pfingstwochenende „ein ruhiger Jahrmarkt“ gewesen. Dieses Fazit habe der stellvertretende Dienststellenleiter Matthias Mahl gezogen, gab Marktmeister Peter Stauch am Dienstagmittag bekannt, einige Stunden vor dem Ende am Dienstagabend. Bis auf „alkoholisiertes Gerangel“ seien keine Körperverletzungen zu vermelden. Auch die Polizei selbst hatte am Wochenende keine besonderen Vorkommnisse vermeldet. In Internetforen gab es Kritik, dass auch außerhalb des Festgeländes noch viele Scherben zu finden seien.

Einem Besucher sei ein teures Handy abhanden gekommen, das zuletzt in Waldmohr geortet worden sei, berichtete Marktmeister Stauch. Die Polizei hoffe, dass sie dem Dieb oder Finder auf die Spur kommt. Ein anderer Besucher hat seinen Geldbeutel mit 380 Euro verloren. Der Finder habe aber die Geldbörse mit dem kompletten Inhalt an einem Stand abgegeben.