Auf der Vorderseite von Hoch Lars über dem Mittelmeer strömte am Freitag sehr milde Luft zu uns. So wurde nach anfänglichem Morgennebel bei fünf Stunden Sonnenschein um 14.48 Uhr die bisherige Jahreshöchsttemperatur mit 17,1 Grad erreicht. So mild und freundlich geht es aber nicht weiter. Von Freitag bis Dienstag überwiegt zwischen etwas Sonnenschein das Wolkengrau, immer wieder regnet es bei zwölf bis 16 Grad. Ein Rückfall zum Winterwetter ist aber ebenso wenig in Sicht!