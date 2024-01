Am Freitag war Premiere, und bis 20. Januar wird das Stück „Bei Schlachters geht’s rund“ fünfmal über die Bühne gegangen sein. Alle Eintrittskarten sind längst vergriffen.

„Willi, mach ned so e Gesicht“, klagt Helga. „Wenn ich Gesichter mache kennt, hättschd du schun längschd e anneres“, keilt der Gatte zurück. „Bei Schlachters geht’s rund“: Voll und ganz zu Recht heißt die Komödie so, die die Kult-Schauspieltruppe Jack’s Bier Ensemble derzeit auf die Bühne bringt. Und das bereits zum zweiten Mal: Schon 1994, als sich für die Zweibrücker Hobby-Formation zum allerersten Mal vor Publikum der Vorhang gehoben hatte, stand der Trabbel im Hause Schlachter im Mittelpunkt des Geschehens. Zum 30-jährigen Jubiläum schließt das Ensemble jetzt den Kreis und greift seinen Erstling aus den Neunzigern wieder auf.

Wanda und Helga im Fachgespräch über Glanz und Glamour der Modewelt. Foto: Moschel

Allerdings haben Ralf „Jack“ Gober und seine Mitstreiter den alten Stoff aus der Feder einer bayerischen Lustspielautorin gründlich entstaubt und eine zwar total verrückte, aber dennoch typische Zweibrücker Geschichte daraus gemacht. Eigens zum Jubiläum sind einige Darsteller von 1994 auf die Bretter zurückgekehrt. Zum Beispiel Sigrid Sebald in einer Doppelrolle: Zuerst gibt sie die nervig-überdrehte Wanda, die die brave Helga Schlachter (Martina Stegner-Legner) auf Teufel komm raus aus ihrer Kittelschürze rausholen will, um das biedere Hausmütterchen in ein Model für Werbefotos „umzumoddeln“, wie Ehemann Willi (Ralf Gober) spottet. Und dann nölt sich Sebald in der Rolle von „Lady-Bitch Schosseline“ als joggingbehoste Nachwuchs-Schlampe durchs Geschehen: Frisch „aus’m Jugendarrest“ sowie „aus Vulgarien“ eingeritten, mischt sie das Schlachtersche Irrenhaus auf. Da bleibt dem armen Papa Willi nichts anderes übrig, als immer mal wieder „krass in de Drumm zu cruise“.

Das Irrenhaus gründlich aufgemischt

Großen Mut zur Lächerlichkeit beweisen die Schauspieler alle, die da seit Freitagabend an insgesamt fünf Abenden vor seit Langem ausverkaufter Hütte in der Hofenfels-Aula ihr Publikum zum Lachen bringen. Zum Beispiel Stefan Wirth als Sohn Siggi, der so gern ein cooler Gangsta-Rapper wäre, aber angesichts weiblicher Avancen kleinlaut den – pardon – Schwanz einzieht. Oder Thomas Schmidt und Alexandra Nagel als durchgeknalltes Rentnerpärchen im Viagra-Rausch, auf dem Sprung zum Liebesurlaub auf den Bahamas. Per Direktflug ab Zweebrigge, versteht sich.

Gib mir fünf: Rapper-Junior Siggi (rechts) versteht sich mit Mutter Helga. Käthchen Schlamm und Opa Schlachter gucken zu. Foto: Moschel

Apropos Zweebrigge: Auch diesmal hat Jack’s Bier Ensemble seine Bühnenstück-Interpretation wieder mal mit zahllosen Anspielungen auf die Rosenstadt gespickt. Da wird die Frage in den Raum gestellt, ob sich die riesige und hell erleuchtete, aber gähnend leere neue Halle auf dem Steitzhof nicht prima als Studio für Modeaufnahmen eignen würde. Da erweist sich Opa Schlachter als Aquajogger im Badeparadies. Seine späte Liebe Käthchen Schlamm hat er übrigens am Geldautomaten kennengelernt – „am einzigen in der ganzen Gegend, der noch nicht gesprengt worden ist“.

Ein ganz besonderer „Neffe aus Amerika“

Wie bei solch vogelwilden Boulevardkomödien üblich, verliert sich im Lauf der Verwirrungen so mancher Handlungsstrang im süßen Nichts. Helga Schlachters Modelkarriere und Ehekrach lösen sich in Wohlgefallen auf, Helgas und Willis gute Stube wird wohl auf ewig untapeziert bleiben.

Ist er nicht großartig, der Josef Reich als Donald Lamp? Foto: Moschel

Doch so wirr das von der Autorin einst vorgegebene „Drehbuch“ auch ist, so gekonnt wurde es von Jack’s Bier Ensemble auf heutige Aktualitäten zugeschnitten. So hieß der liebestolle „Neffe aus Amerika“ bei der ersten „Schlachter“-Aufführung anno 1994 mit Sicherheit noch nicht Donald Lamp. Und ganz bestimmt sah er damals noch nicht so aus wie die Figur, mit der der Darsteller Josef Reich heute mit verblüffender Ähnlichkeit jenen nicht minder wirren US-Expräsidenten veralbert. Für seinen Auftritt („I love German Lewwerworscht!“) mit orangefarbener Perücke ist Sepp Reich ein Extralob sicher.

Trotz der „ganz Uwweraasch und dem ganze Geraffel“ (Originalzitat Helga Schlachter) mochte Ralf „Jack“ Gober am Freitagabend dem Premierenpublikum in der rappelvollen Hofenfels-Aula das Geheimnis seines Bühnenerfolges nicht schuldig bleiben: „Ei, ich trink’ vorher vier bis siwwe Weize, unn dann geht’s los.“