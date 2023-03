Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Sommerlied auf dem Weihnachtsmarkt, Chorgesänge und vier Rockröhren: Jackpot sorgen am Sonntagabend für eine explosiv-rockige Mischung. Während der Zweibrücker Weihnachtsmarkt in den letzten Zügen ist, drehen die vier Musiker nochmal so richtig auf. Und dann wird es plötzlich ganz intim.

„Das passt zum Weihnachtslied wie die Faust aufs Auge“, ruft Gitarrist Markus Wille und macht den Besuchern des Weihnachtsmarkts mit „Feliz Navidad“ die Nase lang.