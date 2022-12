Althornbach plant ein Neubaugebiet: 15 bis 20 Bauplätze in der Verlängerung der Luitpoldstraße. Laut Bürgermeister Bernd Kipp haben die Verbandsgemeindewerke bereits geprüft, ob Wasser- und Abwasserleitungen das künftige Baugebiet erreichen können. Die Werke sähen kein Problem, so Kipp. Der Bedarf an Bauplätzen in Althornbach sei groß, und er wolle nicht riskieren, dass Bauwillige in umliegende Gemeinden abwandern. Dörfer wie Mauschbach und Dietrichingen, die derzeit ebenfalls neue Bauplätze planen, haben indes zu kämpfen, weil potenzielle Bauherren wegen der stark gestiegenen Baupreise wieder ausgestiegen sind. Althornbach will für sein Baugebiet einen Erschließungsträger verpflichten. Der Vorteil: Die Kosten für die Planung übernimmt die Firma, ebenso das Risiko und die Vermarktung. Der Rat stimmte dem Aufstellungsbeschluss für das Neubaugebiet einstimmig zu.