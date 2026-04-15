Mit einer Gedenkstätte soll an den alten jüdischen Friedhof Bubenhausen erinnert werden. Die Bauarbeiten haben begonnen. Bis Herbst soll alles fertig sein.

Zwei Bänke, ein Baum, eine Stele und ein Stein: So wird die Gedenkstätte für den alten jüdischen Friedhof Bubenhausen aussehen, wenn sie fertig ist. Das soll noch in diesem Jahr sein, teilt Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage mit. Die Arbeiten haben bereits begonnen, die Rasenfläche, die für die Gedenkstätte vorgesehen ist, ist gemäht.

Den im Gestrüpp versteckten Gedenkstein hat der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) entnommen und zum Betriebshof gebracht. Er soll laut John wieder hergerichtet werden. „Wahrscheinlich wird er dann auf einen Sockel gestellt, damit man ihn besser sehen kann“, kündigt er an. „Mögen die hier Bestatteten für alle Zeiten ungestört ruhen“ ist auf dem Stein zu lesen. Diesen Stein und eine Sitzbank hatte Otto Mörz, damals Presbyter der protestantischen Gemeinde Ernstweiler-Bubenhausen, 1992 aufgestellt. Geblieben ist der Stein mit der deutschen und der hebräischen Inschrift.

QR-Code und Infotext

Angelegt wurde der jüdische Friedhof 1821; Begräbnisse fanden bis 1870 statt. 1942 wurde er geschändet, als auf ihm 53 Zwangsarbeiter und Strafgefangene beigesetzt wurden. Mitte der 50er-Jahre wurden diese auf den Hauptfriedhof umgebettet. Vor 1821 hatten die Zweibrücker Juden ihre Toten auf dem Begräbnisplatz in Blieskastel bestattet.

„Auf die ausführliche Geschichte des Friedhofs verweist ein QR-Code an der Info-Stele. An der Stele selbst wird ein kürzerer Text zu lesen sein“, sagt John. Die Texte seien in Vorbereitung. Das Gelände werde jetzt begradigt, gemulcht und Rasen eingesät, ein Baum gepflanzt. Außerdem werden zwei Bänke aufgestellt und ein Mülleimer. Von einer wassergebundenen Fläche, wie ursprünglich vorgesehen, habe man Abstand genommen, „weil eine Rasenfläche einfacher zu pflegen ist“, erklärt John.

Spenden werden nicht reichen

Zugänglich ist das 850 Quadratmeter große Areal über einen steilen gepflasterten Weg von der Straße Am Ölkorb aus oder über das Neubaugebiet Beckerswäldchen. In unmittelbarer Nähe steht ein Sendeturm. Das hintere, von Gestrüpp überwucherte Friedhofsgelände soll unangetastet bleiben, um die Totenruhe nicht zu stören. Jüdische Friedhöfe sind auf ewig angelegt. Grabsteine, die bis in die 70er-Jahre zu sehen waren, wie Zeitzeugen berichten, sind heute nicht mehr auszumachen. Ihr Verschwinden bleibt ein Rätsel.

Die Gesamtkosten für die Errichtung der Gedenkstätte lassen sich laut John derzeit noch nicht exakt beziffern. Auf einem Spendenkonto, das für das Gedenkstätten-Projekt eingerichtet wurde, seien bislang 2350 Euro eingegangen; weitere Spenden seien angekündigt. „Es ist aber davon auszugehen, dass die Spenden alleine nicht ausreichen werden“, vermutet der Stadtpressesprecher.

„Jetzt wird es schnell gehen“

Vor zwei Jahren, im Mai 2024, hatten sich Vertreter der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, des Mainzer Innenministeriums, der unteren Denkmalschutzbehörde und der Friedhofsverwaltung auf dem Gelände getroffen, um über die Gestaltung einer Gedenkstätte zu beraten. Nach immer wieder aufgetretenen Verzögerungen soll sie nun dieses Jahr fertig werden. „Jetzt wird es schnell gehen“, ist John zuversichtlich.