Nette Heinzelmännchen tragen regelmäßig deinen Müll raus, räumen vorm Haus den Schnee weg und besorgen für dich den Putzdienst im Treppenhaus. Zu schön, um wahr zu sein? Die Gewobau hat für betagte Mieter solche Pläne in der Schublade.

„Altersgerechtes Wohnen ist an sich ja kein neues Thema mehr“, sagt Jörg Eschmann, der Geschäftsführer der Zweibrücker Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau). Dass man sich aber immer noch etwas Neues einfallen lassen kann, soll ein Pilotprojekt mit dem erweiterten Senioren-Service beweisen, mit dem die Gewobau zum Jahreswechsel in einigen ausgewählten Wohnblocks loslegen möchte. „Wir wollen ja, dass ältere Menschen wirklich so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können“, möchte Eschmann vermeiden, dass dieser hehre Wunsch am Ende an alltäglichen Pflichten rund ums Haus scheitert, die ältere und gebrechliche Mieter nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen können.

„Auch an einen Einkaufshilfe-Service für Ältere ist gedacht“, könnte sich der Geschäftsführer vorstellen, dass Gewobau-Mitarbeiter demnächst gegen eine geringe Gebühr in den Supermarkt fahren, um für mobilitätsbeschränkte Mieter Besorgungen zu machen.

Aufs Kerngeschäft konzentrieren

Solche und weitere Ideen haben Führungskräfte der Wohnungsbaugesellschaft neulich während eines Workshops in einem Hotel in der näheren Umgebung zusammengetragen. Thema der Zusammenkunft sollte es sein, „ein neues Leitbild für unsere Gesellschaft auszuarbeiten“, sagt Jörg Eschmann. Leitbild – ein großes Wort. Mit dem nicht zuletzt gemeint sein soll, „dass wir uns wieder stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren“, so der Geschäftsführer. War das Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht selten als Investor in Büro-, Geschäfts- und sogar Hotelgebäuden aufgetreten, wolle man sich nun wieder verstärkt den eigentlichen Aufgaben als Vermieter widmen. „Also Quartiersentwicklung, Mieterbindung und Schaffung einer guten Wohnatmosphäre.“

Da soll auch der Ausbau der Sozialbetreuung dazugehören: „Wir wollen den Leuten noch mehr direkte Ansprechpartner vor Ort anbieten. So eine Art ,Quartiers-Hausmeister’.“

500 Häuser klimaneutral machen

Riesig ist die Aufgabe, den eigenen Wohnungsbestand bis zum Jahr 2035 beziehungsweise 2040 klimaneutral zu machen. „Uns gehören 500 Häuser“, sieht Eschmann den Zwang, bei deren energetischer Sanierung jetzt bald einen Gang höher zu schalten. Ein Vorhaben, das viele Millionen kostet: Um diese Aufgabe sind die Gewobau-Verantwortlichen nicht zu beneiden.

Übrigens hat die Gesellschaft auch 22 Kinderspielplätze im Bestand. „Die wollen wir nach und nach erneuern“, sagt der Geschäftsführer. „Und dort, wo vor allem Ältere wohnen, sollen mittelfristig seniorengerechte Fitnessgeräte aufgestellt werden.“