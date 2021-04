Für den Feiertag 1. Mai am Samstag erlässt die Stadt Homburg ein Alkoholverbot an beliebten Ausflugs-Treffpunkten. Das Verbot gilt von 10 Uhr bis zum Beginn der Corona-Ausgangssperre um 22 Uhr. Betroffen sind alle Weiheranlagen in Jägersburg, das Plateau auf dem Homburger Schlossberg sowie der Stadtpark am ehemaligen Freibad mit seinem Parkplatz. In Jägersburg werden auch die Parkplätze an den Weihern wieder abgesperrt. Ordnungsdienst und Polizei kündigen Kontrollen an. Bei Verstößen gegen das Alkoholverbot drohen Bußgelder. Jägersburgs Ortsvorsteher Jürgen Schäfer geht davon aus, dass die Lage sich entspannen könnte, weil für Samstag Regen angekündigt ist. Nach Angaben der Homburger Stadtverwaltung wird an den Weihern, auf dem Schlossberg und im Stadtpark seit Jahren von jungen Leuten am 1. Mai gerne gefeiert und gegrillt. Der Konsum von Alkohol lasse die Hemmschwellen sinken, was das Corona-Infektionsrisiko steigere. Ebenfalls zum 1. Mai sperrt die Stadt St. Ingbert die Wiese und alle Sitzgelegenheiten und Parkplätze am Glashütter Weiher bei Rohrbach für Feiern und Zusammenkünfte. Corona-Kontrollen sind für das gesamte St. Ingberter Stadtgebiet angekündigt.