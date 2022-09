Am Samstag, 24. September, wird der Saarland-Radweg zwischen dem Höcherberg-Turm bei Bexbach-Höchen und Ottweiler-Lautenbach von 8 bis 15 Uhr vorübergehend gesperrt. Hintergrund, so der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS), sei eine Bewegungsjagd, die der Saarforst-Landesbetrieb dort für Samstag plane. Der Abschnitt zum Lautenbacher Weiher wird gesperrt. Radfahrer werden gebeten, über die Waldmohrer Straße in Lautenbach auszuweichen und die Sperrung im genannten Bereich weiträumig zu umfahren.