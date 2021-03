Wer in Lambsborn einen ausgebildeten Jagdhund hält und den regelmäßig mit auf die Jagd nimmt, muss keine Hundesteuer mehr zahlen. Dem stimmte der Gemeinderat am Mittwochabend zu.

„Das ist kein Sonderfall in Lambsborn, das gibt es so schon in vielen Gemeinden“, begründete Bürgermeister Rudi Molter die Steuererleichterung. Bedenken des Rates, dass die Kommunalaufsicht der Steuererleichterung angesichts des schlechten Lambsborner Haushaltes einen Strich durch die Rechnung machen könnte, teilte Molter nicht: Im Dorf betreffe die neue Regelung nur ganz wenige Hunde. Krasse finanzielle Einbußen erwartet er also nicht.