In einem Nachholspiel des achten Spieltages der Gruppe B der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken hat sich der Tabellenvorletzte SV Ixheim U23 am Mittwochabend mit einem packenden 1:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen den vermeintlich favorisierten TuS Maßweiler II durchgesetzt. Das Tor des Tages erzielte gegen den Tabellensechsten Mohammad Al Shehadat in der 15. Spielminute. Maßweiler versuchte zwar den Rückstand wettzumachen, fand aber gegen die in der Abwehr gut stehenden SVI-Junioren auch nach einer Ampelkarte gegen die Gastgeber (85.) nicht die Lücken. Das SVI-Team hatte noch weitere Möglichkeiten, schaffte aber keinen weiteren Treffer mehr.