Der TuS Rimschweiler hat seinen Naturrasen als Austragungsort des Kreispokalfinales akribisch vorbereitet. Und das Helferteam rüstet sich für den Saisonhöhepunkt.

Die beiden torhungrigen B-Klasse-Mannschaften des SV Ixheim und SC Stambach versprechen als Finalgegner ein Torfestival. Warum haben die Klubs diesen Spielort gewählt und was ist sonst noch rund ums Endspiel wichtig?

Das Helferteam des TuS Rimschweiler rüstet sich für den Saisonhöhepunkt auf seinem Sportgelände am Mittwochabend: Der TuS hat den Zuschlag beider Vereine bekommen, Austragungsort des Endspiels (Anstoß: 19 Uhr) um den Kreispokal Pirmasens/ Zweibrücken zwischen den B-Klasse-Mannschaften SV Ixheim (Vierter in der Tabelle) und SC Stambach (Zweiter) zu sein. Ein Grund für diesen Ort lag nach Auskunft aus dem Umfeld der Endspielvereine darin, dass die Damen der drei Klubs Rimschweiler, Ixheim und Stambach eine Spielgemeinschaft haben und somit auch ihnen etwas vom Erlös zugutekommen würde.

Die Gastgeber tun in jedem Fall einiges, um das bestmögliche Feld für das Finale herzurichten. Ligaspiele haben sie extra verschoben, der Rasenplatz war die vergangene Woche auch für den Trainingsbetrieb gesperrt. „Eine Spezialfirma war da und hat Löcher gestopft, unser Platzwart Hans-Peter Schmidt war wieder zusätzlich im Dauereinsatz, um alles Mögliche am Spielfeld zu tun“, berichtet TuS-Vorstand Christian Lang mit Stolz in der Stimme. „30 plus“, benennt er dabei die Anzahl an Helfern.

Zusätzliche Verpflegungsstände

Zu dem üblichen Verkaufsstand neben den Spielerkabinen am Sportheim wird es zusätzliche beim Sportplatz im hinteren Bereich auf dem Hartplatzstück geben, damit Zuschauer gleich mehrere Anlaufstellen zur Verköstigung haben. Einen wichtigen Hinweis zur Parksituation teilte Lang auch mit: „Das Ordnungsamt wird die Auffahrt zum Sportplatz schon frühzeitig ab der Eckstraße sperren und nur Anwohner sowie ausgewiesene Vertreter und Menschen mit Beeinträchtigung mit dem Fahrzeug durchlassen.“ Dafür ist das Neubaugebiet „Im Hirtengarten“ (Ortseingang aus Zweibrücken kommend an der Vogesenstraße) als Parkraum freigegeben. Das letzte Stück muss dann zu Fuß bewältigt werden.

Jetzt liegt es nur noch an den sportlichen Protagonisten, den Abend zu einem spannenden und fairen Fußballfest zu machen. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Liga längst die Hundert-Tore-Marke hinter sich gelassen haben und die nur rund 30 Gegentreffer kassiert haben. Die Vorfreude auf die Partie spürt SVI-Vorstand Sascha Grimm schon „seit dem Sieg im Halbfinale“. In der Liga haben die Ixheimer zweimal gegen den Finalgegner verloren, „allerdings ist es ein Pokalspiel auf neutralem Platz“, gibt er zum dritten Aufeinandertreffen zu bedenken und beschreibt damit einen offenen Ausgang aus seiner Sicht.

Fanmarsch geplant

Ein Faktor, der am Mittwochabend mitentscheidend sein kann, wird das Wegstecken beziehungsweise Annehmen der vorherrschenden Stimmung sein. Ixheims Mannschaft ist im Vergleich zum SCS im Durchschnitt jünger. „Das stimmt, allerdings haben wir auch ein paar erfahrene Spieler drin. Im Halbfinale gegen Lemberg war zu sehen, dass auch vergleichsweise junge Spieler wie Steven Mathieu oder unser Spielführer Jonathan Maurer die Verantwortung in die Hand nehmen und die Jungs führen können, um in den Tunnel zu kommen, damit man erfolgreich ist.“ Cheftrainer Thorsten Lahm wird nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder an der Seitenlinie stehen.

Einen Fanmarsch vom heimischen Sportplatz an den Alleeweg, wie vom SVI angekündigt, wird es bei den Stambachern wohl nicht geben. „Dafür ist die Strecke zu lang“, sagt Spielertrainer Steven Hörner. Dafür ist das Kleidungsthema für die Fans klar festgeschrieben. „Alle in Rot!“ Ein Final-Shirt gibt es auf beiden Seiten. Von irgendwelchen geplanten Aktionen im Vorfeld weiß Hörner sonst nichts.

Ein besonderer Strampler

Er konzentriert sich vollends aufs Sportliche, und außerdem ist er vor zwei Wochen Papa geworden, da ist sowieso vieles anders im Hause Hörner. „Der Kleine hat einen entsprechenden Body zum Finale bekommen, das ist schon toll und spornt zusätzlich an.“ Vorteile für sich und seine Mannen, weil auf Naturrasen gespielt wird, sieht er nicht. „Der Platz dürfte etwas kleiner als unserer sein. Dafür ist er größer als der von Ixheim, das hebt sich, denke ich mal, auf.“ Er sieht sein Team eher dahingehend leicht im Vorteil, mit Spielen vor mehreren Hundert Zuschauern umzugehen.

Ixheim bewies auf dem Weg ins Endspiel viel Durchhaltekraft: Dreimal ging der SVI über die Verlängerung, einmal sogar ins Elfmeterschießen. Im Halbfinale setzte sich das Team gegen den eine Klasse höher spielenden SV Lemberg (5:3) durch. Die Stambacher kamen bislang immer in der regulären Spielzeit weiter. Sie schalteten vor sieben Wochen zu Hause den Tabellenführer der A-Klasse SVN Zweibrücken mit 2:1 aus.