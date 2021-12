Die Schulleiterstelle an der Thomas-Mann-Grundschule in Ixheim ist immer noch nicht besetzt. Sie war ausgeschrieben worden, weil die bisherige Schulleiterin Gertrud Rothaar zu Schuljahresende in Ruhestand ging. „Es gibt leider noch keinen neuen Sachstand zu vermelden“, teilte dazu auf Anfrage Eveline Dziendziol mit, Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Eigentlich sollte die Stelle, für die es zwei Bewerbungen gegeben hatte, zum 1. August besetzt sein, doch der oder die Unterlegene klagt gegen die Entscheidung. Da ein Gericht nun die Auswahl prüfen soll, kommt es zu Verzögerungen. Bis wann die Stelle besetzt werden kann, sei weiterhin ungewiss, so Dziendziol. Zurzeit ist Ursula Kau-Michel, die dienstälteste Lehrkraft, vorübergehend mit der Schulleitung betraut.