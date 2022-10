Seit 1. Oktober ist in Ixheim die Filiale der Niederauerbacher Bäckerei Bieber geschlossen. Ein Zettel an der Tür informiert darüber. Die Filiale in der Bitscher Straße bestand seit gut 20 Jahren.

Bereits vor zwei Jahren wurden die Öffnungszeiten der Bäckerei, die nur morgens geöffnet hatte, angepasst. Zuletzt hatte die Verkaufsstelle, die aus der Niederauerbacher Backstube beliefert wurde, werktags zwischen 6 und 10.30 Uhr geöffnet.

Vor über einem Jahr hatte ein Lastwagenfahrer das Leuchtschild der Filiale kaputtgefahren, dieses wurde nicht mehr repariert. Die Bäckerei verweist die Ixheimer Kundschaft nun an ihre beiden Filialen in Niederauerbach und Rimschweiler. Geführt wird das Unternehmen von Bäckermeister Ottmar Lickteig. Er war am Freitag wie seine Ehefrau telefonisch nicht erreichbar.

Bereits seit drei Jahren ist schräg gegenüber die Filiale der Bäckerei Knauber geschlossen. Somit bleibt in Ixheim nur noch die Bäckerei Lang an der Ecke Gleiwitzstraße/ Etzelweg.