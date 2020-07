Am Samstag, 4. Juli, 18 Uhr, spielt die Zweibrücker Band GAP im Zweibrücker Gasthaus Sutter in Niederauerbach. Sie besteht aus dem Bassisten, Gitarristen und Sänger Andrea Tognoli und Freunden. Geboten werden klassischer Blues und italienische Songs. Tognoli stammt aus Mailand, studierte E-Bass an der Jazzschule Nuova Milano Musica in Mailand und trat schon mit Toto Cutugno, Drupi und Louisiana Red auf. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.