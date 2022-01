Herr Weis, ist das das erste Bild von Ihnen, das gestohlen wurde?

Ich bin immer froh, wenn nichts passiert. Aber so ein Diebstahl ist etwas Neues für mich. Wobei: Eines meiner Bilder war mal eine Zeit lang verschwunden. Das war vergangenes Jahr im August/September bei einer Ausstellung in Lissabon. Ein Bild, das ich verschickt hatte, kam nicht an. Über DHL konnte ich das nachverfolgen, und dann war es plötzlich verschwunden. Es muss durch ganz Portugal gegangen sein und traf erst Wochen später, als die Ausstellung längst vorbei war, in der Galerie ein.

Ist so ein Diebstahl eine Auszeichnung für Sie als Künstler? Was ist es wert?

Wenn das Künstlerische der Anlass war, dann ist das schon eine Art Auszeichnung. Ob das in diesem Fall so war, weiß ich aber nicht. Was ist das Bild wert? Wenn ich heute etwas in dieser Größe (drei auf einen Meter) verkaufen würde, wären es 3500 Euro.

Sie sind ja eher ein abstrakter Künstler. Was ist das Motiv des Bildes? Wie heißt es, und was war Ihre Intention, als Sie es gemalt haben?

Der Auftrag hing mit der Renovierung der VR-Bank zusammen und sollte zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten fertig sein. Von daher war das Thema „Alles neu machen“ für mich bestimmend. Da dachte ich, nehmen wir doch den Anfang von allem: den Urknall. Die Geschichte des Bildes ist also der Urknall. Es heißt aber „Der Anfang“. Es ist ein Mix aus Acrylfarben mit Kohle und Ölkreide.

Lässt sich ein gestohlenes Bild verkaufen?

Das ist schwer. Das Interesse ist sehr speziell. Wenn so etwas auf dem Markt auftaucht, würde gefragt, wo es herstammt. Käufer meiner Werke teilen mir manchmal mit, wenn sie etwas verkauft haben oder das Gemälde umzieht. Käufer aus Detroit haben mir beispielsweise nach einem Umzug ein Foto geschickt, wo es jetzt seinen Platz gefunden hat.

Woran arbeiten Sie aktuell?

An einem Zyklus mit dem Thema „Fluch und Segen“. Es geht um die malträtierte Erde, wie wir mit unserem Lebensraum umgehen. Ich drücke dies in Farben aus, eine emotional starke Geschichte.