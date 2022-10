Das zweitägigen Islandpferdefestival im Zweibrücker Landgestüt steuert am Samstag seinen Höhepunkten entgegen. Bereits ab 10 Uhr gibt es in der großen Reithalle des Gestüts die Vorläufe in den verschiedenen Gangarten. Die Finalläufe sind dann in den großen Gala-Abend eingebettet, der ab 19 Uhr in der Reithalle beginnt.

Zur Gala, der ersten nach der zweijährigen Corona-Zwangspause, werden rund 1000 Islandpferdefreunde erwartet. Es gibt noch wenige Restkarten, die auf der Internetseite des Landgestüts gekauft werden können. Neben dem Sport, einige namhafte Islandpferdereiter nehmen an den Wettbewerben teil, gibt es bei der Gala auch Schaunummern, an denen sich Profis und Amateure beteiligen. Abschluss des mehrstündigen Programms wird der Mitternachtstölt sein, zu dem sich zehn Starter angemeldet haben. Sie werden in Kostümen reiten.