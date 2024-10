Hufen wirbeln am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, wieder im Zweibrücker Landgestüt. Beim Islandpferde-Festival, das vom Landgestüt und dem Rennclub Saarbrücken ausgerichtet wird, gibt es neben den Sportprüfungen am Freitag und Samstag die Galaveranstaltung in der großen Gestütsreithalle.

Los geht es am Freitag um 12 Uhr mit den Sportprüfungen. Ausgeschrieben sind Wettbewerbe in der Gangart Tölt, dem Vier- und dem Fünfgang. Der Tölt ist eine spezielle Gangart der Islandpferde, in dem die Pferde im Vierertakt ihre Hufe aufsetzen, erst hinten links, dann vorne links, dann hinten rechts und vorne rechts. In der Prüfung wird der Tölt in unterschiedlichem Tempo geritten. In der Viergangprüfung werden alle Gangarten nacheinander gezeigt, erst der Tölt, dann der Trab, dann der Schritt und zum Abschluss der Galopp. Bei der Fünfgang-Prüfung steht der Pass am Ende. Er ist die schnellste Gangart der Islandpferde, bei dem die Tiere eine Schwebephase erreichen. Ausgeschrieben sind die Prüfungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In den hochklassigen Tölt- (T3), Viergang- (V2) und Fünfgangprüfungen (F2) wird das Finale im Rahmen des Galaabends am Samstagabend ausgetragen.

Am Samstag ab 19 Uhr wartet bei der Gala ein zweieinhalbstündiges Programm mit Schaunummern und den Finalläufen der Sportprüfungen. Dabei stehen Pferde unterschiedlicher Rassen im Blickpunkt. Eröffnet wird der Abend von Johannes Mayer mit seinem Kutschengespann. Star des Abends ist der tschechische Profireiter Michal Konecny, der mit seiner Westernshow in ganz Europa unterwegs ist. Bei der Pferdegala wird er Trickreiterei und Kunststücke mit dem Lasso präsentieren.

Noch Restkarten für Galaabend erhältlich

Die zuletzt im Fahrsport erfolgreiche Haflingerzüchterin Eva Hofer aus Martinshöhe ist ebenfalls bei der Gala zu sehen. Mit ihrer Stute Salanda wurde sie Ende August Vize-Bundeschampion, mit ihr gewann sie die Bronzemedaille bei der Landesmeisterschaft. Mit ihrer zweiten Haflingerstute Giesela ist Hofer Pfalzmeisterin im Fahren. Ein Quadrille zum Thema Game of Thrones, eine Schaunummer mit Auto und fünf Pferden und der Mitternachtstölt mit kostümierten Reitern runden das Programm ab.

Für den Galaabend gibt es noch Restkarten über die Internetseite des Landgestüts unter landgestuet-zweibruecken.de. Der Eintritt zu den Sportprüfungen in der Gestütsreithalle am Freitag und Samstag ist frei.