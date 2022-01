Nein, es gibt keine neue Baustelle in Zweibrücken. Das Schild am Kinokreisel scheint zwar darauf hinzudeuten, jedoch ist die Erklärung viel einfacher. Das orangefarbene Kreuz, das anzeigt, dass die Zufahrt in Richtung Autobahn 8 nach Pirmasens gesperrt ist, ist noch ein Relikt von der vorweihnachtlichen Sanierung des Bubenhauser Kreisels. Damals wurde der Verkehr bereits am Kinokreisel beziehungsweise durch die Bahnunterführung umgeleitet. Wie Stadtsprecher Jens John auf Anfrage mitteilt, hätte das Schild längst aktualisiert werden müssen. „Das ist eine Altlast“, meinte John, „die schnellstmöglich entfernt wird.“ Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ), der dafür zuständig sei, brauche dafür einen Hubsteiger.