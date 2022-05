Das Irish Pub „The Lucky Pint“ ist seit Ende vergangenen Jahres geschlossen. Das bestätigte Vermieter Georg Grüning auf Anfrage. Die bisherigen Betreiber hätten den Vertrag nicht verlängert, teils Corona-bedingt, teils wegen beruflicher Neuorientierung, so Grüning. Er suche nun einen neuen Pächter für das Lokal im unteren Stockwerk der früheren Parkvilla, in der Gebäudebesitzer Grüning auch seine Tierarzt-Praxis betreibt. Das Irish Pub an der Ecke Hofenfels-/Gutenbergstraße wurde in den 90er Jahren als „Tipperary“ eröffnet. Es folgten weitere Gaststätten in den Räumen, bevor das Konzept Irish Pub 2004 als „Killarney“ zurückkam. Nach einem Betreiberwechsel 2017 hieß es „The Pub“, nach einem weiteren Wechsel ab 2018 dann „The Lucky Pint“. Wer Interesse hat, die Gaststätte zu betreiben, könne sich bei ihm melden, so Grüning.