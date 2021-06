Die Irish-Folkpunk-Band Fiddler’s Green spielt am 19. August beim Strandkorb Open Air auf dem Zweibrücker Flugplatz.

Irish Summer Nights – irische Sommernächte – im Strandkorb heißt der Abend. Fiddler’s Green und die Vorband The O'Reillys and the Paddyhats spielen aber keinen reinen Irish Folk, sondern Folkpunk wie die Pogues, die Dropkick Murphys oder Flogging Molly. Im Mai 2013 waren Fiddler’s Green schon einmal in Zweibrücken: Sie spielten vor 300 Zuschauern in der Eishalle und machten schon vom ersten Lied an richtig Stimmung. Beim Standkorb-Festival kauft man keine Einzeltickets, sondern bucht einen Strandkorb, der dann für zwei Personen gilt. Ein solches Doppelticket kostet 100 Euro. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.