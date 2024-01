Wer sich von A nach B bewegen muss, hat es in diesen Tagen wirklich nicht leicht.

Erst streiken die Lokführer, dann die Busfahrer – und dann erneut die Lokführer, wiederum gefolgt von den Busfahrern. Dabei wollen wir doch alle den Umstieg auf klimafreundliche Fortbewegungsmittel forcieren. Also rauf aufs Fahrrad, wenn der öffentliche Nahverkehr ausfällt? Zumindest am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche war auch das nicht ratsam – angesichts Blitzeises und ergiebiger Schneefälle.

Eine weniger umweltfreundliche Form der Mobilität als Bus, Bahn und Fahrrad ist das Fahren mit dem Auto. Leider wurde einem zuletzt auch diese Variante arg erschwert: Zuerst blockierten Traktoren die Autobahnzufahrten und Verkehrskreisel, und in den vergangenen Tagen war es angesichts winterlicher Straßenverhältnisse mehr als empfehlenswert, eben nicht nur den Drahtesel, sondern auch die Blechkarosse stehen zu lassen.

Wohl dem, der unter solchen Umständen für den Weg zur Arbeit nicht auf Schienenstränge oder Straßen angewiesen ist und aufs Homeoffice im kuschelig warmen heimischen Wohnzimmer ausweichen kann.

Doch diese Möglichkeit steht nicht jedem offen. Zum Beispiel den Mitarbeitern vom UBZ in Zweibrücken, deren vordringliche Aufgabe es in dieser Woche war, für ihre weiterhin auf Mobilität angewiesenen Mitmenschen die Straßen zu räumen und gegen Glätte abzustreuen.

Es gibt sicherlich Lustigeres, als in aller Herrgottsfrühe in die UBZ-Fahrzeuge zu klettern und diese dann in bitterer Kälte durch vereiste und verschneite Straßen zu lenken. Eben, um den oben erwähnten Mitmenschen die Bewegungsfreiheit im Freien zu sichern. Erst recht keinen Spaß macht es den Räumfahrzeug-Besatzungen, wenn diese sich bei der Arbeit dann auch noch Vorwürfe anhören müssen: Warum sie heute Morgen noch nicht in dieser und jener Nebenstraße waren. Oder wenn sie dort schon gewesen sind – warum sie dieses am Gehweg geparkte Auto per Räumschild mit einem Wall aus Schnee blockiert haben. Ein ewiger Dauerbrenner wird die Diskussion darüber bleiben, welche Straßen und Steigungen eigentlich wirklich zuallererst geräumt werden sollten und welche nicht. Doch diese umstrittene Entscheidung wird ganz bestimmt nicht von den Einsatzkräften in den orangefarbenen Arbeitsanzügen getroffen.

Wie gesagt: Wer sich von A nach B bewegen muss, hat es in diesen Tagen nicht leicht. Ganz egal, ob auf dem Weg zur Arbeit oder – wie die Leute vom UBZ – während derselben. Ein Glück, dass Wochenende ist. Denn es tut gut, wenn wir uns jetzt alle wieder ein bisschen entspannen. Nicht nur in dieser Woche.