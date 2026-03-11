Der Krieg im Iran führt zu steigenden Energiekosten. Die Stadtwerke wollen den Strompreis stabil halten. Es hänge nun davon ab, wie lange der Konflikt dauert.

Schon im Januar haben die Stadtwerke den Strompreis gesenkt, weil die EEG-Umlage weggefallen ist. „Unsere Strategie ist es, den Strompreis 2026 stabil zu halten“, sagt Stadtwerke-Chef Werner Brennemann. Eine Vorhersage für 2027 könne er noch nicht treffen. Nun hänge es davon ab, wie lange der militärische Konflikt im Iran andauert, wie lange die Straße von Hormus gesperrt bleibt. Aktuell sind die Energiepreise laut Brennemann stark schwankend. Er verweist auf den Preissturz beim Rohöl − von knapp 120 Dollar pro Barrel auf 88 Dollar −, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, der Krieg sei bald vorbei. „Aktuell ist es ganz schwierig“, sagt Brennemann im Bezug auf Preis-Vorhersagen.

Kein Vergleich zur Energiekrise 2022

Bereits vor einer Woche hatte Brennemann im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt, dass die Stadtwerke den Gaspreis dieses Jahr stabil halten werden. Das benötigte Gas hätten sie bereits eingekauft, sogar schon zwei Drittel des Bedarfs für 2027. Die Stadtwerke setzen auf mehrere Gaslieferanten, erklärt Brennemann. Ein weiterer Baustein: Wenn ein Versorger langfristig Energie einkauft, könne er die Preise stabiler gestalten.

Die Energiepreise seien derzeit zwar stark schwankend, so drastisch wie 2022 – als Russland die Ukraine überfallen hat – sei die Lage jedoch nicht. „Damals hieß es, dass wir eine Energiekrise bekommen“, erinnert sich Brennemann. Mittlerweile sei man bei den Lieferanten breiter aufgestellt. Zudem gebe es mehr LNG-Terminals.

Pfalzwerke senken Strompreise

Die Pfalzwerke senken zum 1. April den Strompreis in der Grundversorgung. Laut ihrer Beispielrechnung ergibt sich damit für einen Drei-Personen-Haushalt eine Entlastung von etwa 155 Euro pro Jahr. Grund für die Reduzierung seien die niedrigeren Netzentgelte, die sich auf den Verbrauchspreis auswirkten.