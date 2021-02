Erstmals seit Mitte Oktober liegt im Saarpfalz-Kreis der Corona-Inzidenzwert bei unter 35 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Dienstag, 16. Februar, hatte die Inzidenzzahl 32,44 betragen. Tags darauf am Aschermittwoch lag sie mit 33,85 wieder ein wenig höher. Landrat Theophil Gallo (SPD) bedankte sich am 17. Februar bei der Bevölkerung, die sich überwiegend an die Corona-Maßnahmen halte. Gesundheitsamt und Bundeswehr leisteten gute Arbeit, „und ein wenig Glück gehört tatsächlich auch dazu“, so der Landrat. „Doch wir dürfen uns jetzt nicht in trügerischer Sicherheit wiegen“, sprach Gallo von einem „Wert, der morgen schon wieder ganz anders aussehen kann“. Man wisse nicht, wie sich die Virus-Mutationen im Kreis auswirken werden. Weiterhin gebe es „Risiken, die wir nicht einschätzen können“, warnte der Saarpfalz-Landrat vor Sorglosigkeit.