Die Kreisverwaltung meldet für Mittwoch keine neuen Corona-Fälle für Zweibrücken und den Landkreis. Die Inzidenzen bleiben am Donnerstag die gleichen wie am Mittwoch. Sie liegen für Zweibrücken bei 18 und im Landkreis bei vier. Sinken kann die Inzidenz in Zweibrücken am Freitag deutlich in Richtung fünf, wenn am Donnerstag keine weiteren Fälle in der Stadt auftreten. Gemeldet wurde am Mittwoch lediglich ein Fall in Pirmasens. Die positiv getestete Person befand sich laut Kreisverwaltung bereits in Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem anderen Fall hatte.