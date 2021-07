Die Kreisverwaltung meldete für Mittwoch keinen neuen Corona-Fall. Das heißt, die Inzidenz in Zweibrücken und dem Landkreis liegt auch am Donnerstag, 8. Juli, bei null. Unterdessen hat das Nardini-Klinikum seine Besuchsregeln minimal gelockert. Nach wie vor darf jeder Patient pro Tag nur für eine Stunde besucht werden. Bisher musste das immer die selbe Person sein, ab sofort können sich die Besucher tageweise abwechseln. Die Besuchszeit endet um 18 Uhr. Betreten können das Krankenhaus Personen, die vollständig geimpft sind (Vorlage Impfausweis) oder die in den letzten sechs Monaten eine Corona-Infektion überwunden haben (Vorlage Genesungsnachweis des Gesundheitsamtes). Andere Personen müssen einen tagesaktuellen negativen Test einer anerkannten Teststelle schriftlich nachweisen. Außerdem muss ein Besucherformular ausgefüllt werden und die Personen dürfen kein Fieber haben.