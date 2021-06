Der beste Fall ist eingetreten: Am Freitag vermeldete die Kreisverwaltung keine neuen Corona-Fälle für Zweibrücken. Das bedeutet, dass auf einen Schlag die sieben Fälle vom vergangenen Freitag aus der Berechnung der Inzidenz herausfallen. Diese sinkt am Samstag damit drastisch von 35 auf 15. Zum Berechnen der Inzidenz sind die wirklichen Fälle in Zweibrücken mit drei zu multiplizieren, da die Stadt nur rund 34.000 Einwohner hat. Verglichen werden aber die Fälle je 100.000 Einwohner. Im Landkreis und Pirmasens gab es am Freitag ebenfalls keine neuen Fälle.

Seit Beginn der Impfkampagne hat das Zweibrücker Impfzentrum, Stand Donnerstagabend, 36.383 Dosen verimpft, 84 Prozent Biontech, 15 Astrazeneca und ein Prozent Moderna. Die Zweibrücker Hausärzte hatten nach Angaben von Impfkoordinator Matthias Freyler bis Mittwoch 6200 Spritzen gesetzt. Für die Erstimpfung wurden 15.578 Dosen Biontech verwendet und 11.100 für die Zweitimpfung. Der Astrazeneca-Impfstoff wurde 3801 mal erstverimpft und 985 mal beim zweiten Termin. Moderna kam jeweils 209 mal zum Einsatz. Mobil verimpft wurden um den Jahreswechsel 4501 Dosen in den Alten-, Pflege- und Behindertenwohnheimen.

Neue Fälle am Freitag

Zweibrücken:

0 Landkreis Südwestpfalz:

0 Stadt Zweibrücken Inzidenz Samstag, 26. Juni

15 Inzidenz Freitag, 25. Juni

35 Inzidenz Donnerstag

38 Inzidenz Mittwoch

49,7 Inzidenz Dienstag

44 Inzidenz Montag

44 Inzidenz Sonntag

49,7 Inzidenz Samstag

61 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz Samstag, 26. Juni

1 Inzidenz Freitag, 25. Juni

1 Inzidenz Donnerstag

1 Inzidenz Mittwoch

1 Inzidenz Dienstag

0 Inzidenz Montag

0 Inzidenz Sonntag

0 Inzidenz Samstag