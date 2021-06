Zweibrücken liegt in der Inzidenz-Liste des Robert-Koch-Instituts zwar noch immer weit hinten – Achtletzter unter über 400 Städten und Kreisen –, doch stabilisiert sich die Inzidenz für Zweibrücken bei 15. Das ist ein Wert deutlich unter 35. Das bedeutet: Wenn die Zahl nicht nochmals drastisch steigt, dann winkt auch den Zweibrücker Schülern die Maskenfreiheit am Sitzplatz in der Klasse. Am Wochenende wurde in der gesamten Südwestpfalz nur eine einzige Neuinfektion registriert: am Samstag für Zweibrücken.

Neue Fälle am Samstag und Sonntag

Zweibrücken:

1 Landkreis Südwestpfalz:

0 Stadt Zweibrücken Inzidenz heute, Montag

15 Inzidenz Sonntag

15 Inzidenz Samstag

15 Inzidenz Freitag

35 Inzidenz Donnerstag

38 Inzidenz Mittwoch

49,7 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz heute, Montag

1 Inzidenz Sonntag

1 Inzidenz Samstag

1 Inzidenz Freitag

1 Inzidenz Donnerstag

1 Inzidenz Mittwoch