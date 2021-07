Wann gab’s das schon mal? Die Corona-Inzidenz wird am Montag, 5. Juli, sowohl im Landkreis Südwestpfalz als nun auch in der Stadt Zweibrücken bei null liegen oder genauer: bei 0,0. Das geht aus der Sonntags-Statistik des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz hervor. Ob das daran liegt, dass am Wochenende tatsächlich erneut keine Neuansteckungen festgestellt wurden, das wird sich am Montag herausstellen, denn am Wochenende arbeitet das Gesundheitsamt seit diesem nicht mehr.