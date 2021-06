Für Montag meldete die Kreisverwaltung nur einen neuen Corona-Fall. Er betrifft die Stadt Pirmasens. Für den Landkreis und Zweibrücken ändert sich also nichts. Der Landkreis hat weiterhin eine Inzidenz von 0, es gab also seit 11 Tagen keinen neuen Corona-Fall mehr. Da auch Montag vor einer Woche kein Fall für Zweibrücken gemeldet wurde, ändert sich die Inzidenz für die Stadt nicht. Sie bleibt bei 44. Auch die Anzahl der aktiven Fälle geht zurück – von 53 am Sonntag auf 49 am Montag. Der größte Teil der noch aktiven Fälle, nämlich 39, entfällt auf die Stadt Zweibrücken. In Pirmasens sind es noch sechs und im Landkreis vier.

Neue Fälle am Montag

Zweibrücken:

0 Landkreis Südwestpfalz: 0 Stadt Zweibrücken Inzidenz Dienstag, 22. Juni

44 Inzidenz Montag, 21. Juni

44 Inzidenz Sonntag

49,7 Inzidenz Samstag

61 Inzidenz Freitag

44 Inzidenz Donnerstag

49,7 Inzidenz Mittwoch

44 Inzidenz Dienstag

70 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz Dienstag, 22. Juni

0 Inzidenz Montag, 21. Juni

0 Inzidenz Sonntag

0 Inzidenz Samstag

0 Inzidenz Freitag

1