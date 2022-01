Der Saarpfalz-Kreis nähert sich der Siebentages-Inzidenz 1000 . Hatte dort die Zahl an Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner am Mittwoch noch 856 betragen, so stieg sie am 27. Januar auf 938 an. Im Kreis Neunkirchen stieg die Inzidenz von 714 auf 778.

Der Kreis St. Wendel meldet aktuell die Inzidenzzahl 696,3. Saarlandweit wurden bis Donnerstag, 27. Januar, 1317 Todesfälle an oder mit Corona gezählt. Für das ganze Saarland überschritt die Inzidenz mit 1033 die 1000er-Marke. Als geheilt gelten 81.061 Saarländer; 13.953 Personen werden im Bundesland als aktiv infiziert gezählt. 209 Menschen liegen im Saarland stationär im Krankenhaus, davon 24 intensivmedizinisch.

Für den Regionalverband Saarbrücken wurde am Donnerstag der Inzidenzwert 1198 ausgegeben.

Weitere Schulschließungen drohen

Laut Theophil Gallo (SPD), Landrat des Saarpfalz-Kreises, muss sich das Homburger Gesundheitsamt bei seinen Ermittlungsbemühungen derzeit „verstärkt auf Schulen und Kitas konzentrieren, um grundsätzlich komplette Schließungen dort zu vermeiden“. Doch könne dies angesichts der Entwicklung nicht mehr ausgeschlossen werden. Waren zuvor bereits einige Kitas geschlossen worden, hat es vorige Woche mit der Bexbacher Waldorfschule die erste weiterführende Schule im Kreisgebiet getroffen. Vor dem Wochenende seien im Saarpfalz-Kreis fünf Kitas, vier Grund- und drei weiterführende Schulen von Quarantäneanordnungen betroffen gewesen; nach zusammen mehr als 80 Infektionen. Aber noch in weiteren Kindertagesstätten und Schulen im Saarpfalz-Kreis sollen sich inzwischen Kinder angesteckt haben.