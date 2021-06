Am Montag meldete die Kreisverwaltung keine neuen Corona-Fälle in Zweibrücken, dem Landkreis und Pirmasens. Die Inzidenz in Zweibrücken sinkt deshalb aber nicht, weil es vor einer Woche ebenfalls keine neuen Fälle im Stadtgebiet gab. Darum bleibt die Inzidenz unverändert bei 73. Seit Montag, 7. Juni, gelten für Zweibrücken die Regeln für Inzidenzen zwischen 50 und 100. Erst wenn die Inzidenz in Zweibrücken über 100 steigt, würden wieder neue, alte Einschränkungen drohen. Der Landkreis nähert sich langsam der Null an. Nur neun Landkreise hatten gestern deutschlandweit eine noch bessere Inzidenz.

Neue Fälle Montag

Zweibrücken: 0

Landkreis: 0

Stadt Zweibrücken

Inzidenz Dienstag

73 Inzidenz Montag,

73 Inzidenz Sonntag

79 Inzidenz Samstag

73 Inzidenz Freitag

82 Inzidenz Donnerstag

74 Inzidenz Mittwoch

61 Inzidenz Dienstag

50 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz Dienstag

2 Inzidenz Montag

3 Inzidenz Sonntag

4 Inzidenz Samstag

4 Inzidenz Freitag

5 Inzidenz Donnerstag

10 Inzidenz Mittwoch