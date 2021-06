Die Maskenpflicht in Schulen fällt nun auch in Zweibrücken. Da die Inzidenz stabil bei 15 liegt und damit deutlich unter 35 müssen Schüler, die Schulen in Zweibrücken besuchen, am Sitzplatz in der Klasse keine Maske mehr tragen. Bisher galt das fast überall im Land, außer in Zweibrücken, weil hier die Inzidenz zuletzt besonders hoch war. Am Freitag treten weitere Lockerungen in Kraft: Bei privaten Veranstaltungen im Freien dürfen sich dann bis zu hundert Personen treffen.